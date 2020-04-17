2020-04-17T15:05:28+03:00
Звезды

Умерла бывшая жена Юрия Визбора актриса Евгения Уралова

Евгения Уралова умерла на 80-м году жизни
Ася КУЗНЕЦОВА
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Евгения Уралова и Юрий Визбор познакомились на съёмках фильма "Июльский дождь"Евгения Уралова и Юрий Визбор познакомились на съёмках фильма "Июльский дождь"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Звезда фильма "Июльский дождь" Евгения Уралова умерла в Израиле в возрасте 79 лет.

Она также играла в таких фильмах, как "Дети Арбата" Андрея Эшпая и "Аты-баты, шли солдаты" Леонида Быкова. Уралова также исполнила роль императрицы Екатерины Великой в картине Тимура Бекмамбетова "Империал".

- С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова. Этот огромная потеря для всех нас, - сказано на сайте театра имени Ермоловой, где актриса служила с 1965 года.

Заслуженная артистка России скончалась после после тяжёлой и продолжительной болезни.

Евгения Уралова (при рождении Трейтман) родилась в Ленинграде в 1940 году, дебютировала в кино в фильме "Повесть о молодожёнах".

Актриса была замужем три раза: за художником Николаем Подлесовым, режиссёром Всеволодом Шиловским и поэтом Юрием Визбором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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