Умерла бывшая жена Юрия Визбора актриса Евгения Уралова
Звезда фильма "Июльский дождь" Евгения Уралова умерла в Израиле в возрасте 79 лет.
Она также играла в таких фильмах, как "Дети Арбата" Андрея Эшпая и "Аты-баты, шли солдаты" Леонида Быкова. Уралова также исполнила роль императрицы Екатерины Великой в картине Тимура Бекмамбетова "Империал".
- С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова. Этот огромная потеря для всех нас, - сказано на сайте театра имени Ермоловой, где актриса служила с 1965 года.
Заслуженная артистка России скончалась после после тяжёлой и продолжительной болезни.
Евгения Уралова (при рождении Трейтман) родилась в Ленинграде в 1940 году, дебютировала в кино в фильме "Повесть о молодожёнах".
Актриса была замужем три раза: за художником Николаем Подлесовым, режиссёром Всеволодом Шиловским и поэтом Юрием Визбором.
ИСТОЧНИК KP.RU