17 Апр 2020 2020-04-17T16:27:38+03:00

Путин предупредил, что пик по коронавирусу еще не пройден Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Президент России Владимир Путин предупредил россиян, что пик по распространению коронавирусу еще не пройден и отметил, что риски, связанные с распространением заболевания, по-прежнему высоки.

«Пик еще не пройдён. Число заболевших растет. Даже если все создаваемые резервы не потребуются сейчас в полном объеме - эти резервы у нас должны быть», - сказал он.

Путин отметил, что проблема с коронавирусом «уходит в регионы» и подчеркнул, что готовность к борьбе с инфекцией должна быть не только в крупных агломерациях. По его словам, на данный момент деньги, которые выделены для регионов, «не разбираются в нужном объеме».

«Москва первой столкнулась с натиском эпидемии и опираясь на свой финансовый потенциал, строительные возможности - быстро наращивает систему здравоохранения. Но нам важно чтобы по всей стране было 100% готовность, чтобы бороться за жизнь каждого человека», - заявил глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU