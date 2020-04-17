"Есть обнадеживающие результаты": Мурашко рассказал о создании вакцины от коронавируса в России
На совещании с президентом России 17 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о создании вакцины от коронавируса отечественными исследователями.
- Идет подготовка протоколов для клинических испытаний, есть обнадеживающие результаты. Начинаем подготовку производственных площадок, по всем направлениям работаем параллельно, - сообщил глава ведомства. Владимир Путин уточнил у министра, какие будут сроки создания вакцины. Как оказалось, это может быть раньше, чем 3 квартал текущего года.
- Мы стараемся, с научным сообществом прорабатываем варианты, в том числе и по вакцинам, которые используются для профилактики других заболеваний, - отметил Михаил Мурашко.
Президент также подчеркнул, что позаботиться о подготовке производства достаточного количества вакцин от вируса необходимо еще на стадии разработки.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»