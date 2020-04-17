"Есть обнадеживающие результаты": Мурашко рассказал о создании вакцины от коронавируса в России

17 Апр 2020 2020-04-17T16:19:18+03:00

Работа по поиску лекарства от инфекции ведется на семи научных площадках

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На совещании с президентом России 17 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о создании вакцины от коронавируса отечественными исследователями.

- Идет подготовка протоколов для клинических испытаний, есть обнадеживающие результаты. Начинаем подготовку производственных площадок, по всем направлениям работаем параллельно, - сообщил глава ведомства. Владимир Путин уточнил у министра, какие будут сроки создания вакцины. Как оказалось, это может быть раньше, чем 3 квартал текущего года.

- Мы стараемся, с научным сообществом прорабатываем варианты, в том числе и по вакцинам, которые используются для профилактики других заболеваний, - отметил Михаил Мурашко.

Президент также подчеркнул, что позаботиться о подготовке производства достаточного количества вакцин от вируса необходимо еще на стадии разработки.

ИСТОЧНИК KP.RU