2020-04-17T17:41:42+03:00
Общество

Собянин о коронавирусе в Москве: мы идем не по самому плохому сценарию

Градоначальник сообщил, что 13 тысяч коек в столице уже принимают пациентов в "боевом режиме"
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Собянин.Сергей Собянин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ситуация с развитием коронавируса в Москве идет не по самому плохому сценарию. Так считает мэр столицы Сергей Собянин.

«С учетом тех мероприятий, которые мы проводим по ограничению движения, самоизоляции, мы все-таки видим, что мы идем не по самому плохому сценарию. А это значит, что наша медицинская система начинает работать в таком плановом, нормальном режиме, с запасом прочности», - сказал глава столицы на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Градоначальник сообщил, что всего запланировано в Москве запланировано размещение около 30 тысяч коек, а 13 тысяч уже принимают пациентов в "боевом режиме". Более того, по его словам, с понедельника, 2 апреля, будет введено еще 4 тысячи коек.

Напомним, то глава столицы сейчас находится в больнице в поселке Вороновское, возведенной в кратчайшие сроки. Как писал сайт kp.ru, в ближайшие дни инфекционная больница в Новой Москве начнет принимать первых пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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