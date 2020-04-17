2020-04-17T18:35:31+03:00
Общество

Ледоход на Северной Двине: «Ситуация контролируемая»

ВРИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский совершил облет наиболее проблемных участков строптивой реки
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Первые результаты изучения прохождения паводка на Северной Двине не предполагают рисков для населения. Природно-климатическая обстановка на территории Архангельской области в целом остается спокойной. Спасательные службы работают в плановом режиме.

— Ситуация абсолютно контролируемая, - пояснил ВРИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский после облета реки. - Несмотря на все ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, контроль за вскрытием рек является обязательным. Все ледокольные и взрывные работы ведутся в соответствии с графиком, МЧС доложило о полной готовности сил и средств к любой ситуации. На сегодняшний день очевидно, что обстановка благоприятная, и мы не прогнозируем никаких рисков, связанных с прохождением ледохода и паводка».

Уровни воды на реках области сейчас опустились до среднемноголетних значений. Тем не менее во всех 12 зонах, подвергнутых риску подтопления, развернуты пункты временного размещения граждан, системы экстренного оповещения населения готовы к работе. Создан запас продуктов, топлива и медикаментов на заречных территориях.

— На сегодняшний день проведены все основные превентивные мероприятия. Сейчас – стадия освобождения русла Северной Двины с целью принять основной ледоход. С помощью ледоколов Росморпорта «Капитан Чадаев» и «Капитан Евдокимов» очищаются Никольский, Маймаксанский, Корабельный и Мурманский рукава Северной Двины. Подход ледохода к Архангельску ожидаем 25-27 апреля, – пояснил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.

Глава ведомства также добавил, что неблагоприятная ситуация складывалась в районе деревни Черный Яр Приморского района, где наблюдалось большое скопление льда в русле Северной Двины. На днях туда были направлены ледоколы и группа взрывников, которые сейчас на этом участке проводят работы по вскрытию пробки.

«На других реках региона ситуация также контролируемая. На Онеге ледоход проходит ниже деревни Анциферовский бор, Вага вскрылась во многих местах, на Вычегде в этом году не ожидается вторая волна ледохода, которая подтапливает некоторые районы Котласа», - резюмирует пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

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