Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек

17 Апр 2020 2020-04-17T23:20:58+03:00

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Число жертв коронавируса COVID-19 во всем мире в пятницу, 17 апреля, превысило 150 тысяч. От вызываемой этой инфекцией пневмонии нового типа и других осложнений с начала пандемии скончались 150948 человек.

Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающих из разных стран сводок, а также федеральных и региональных властей в США.

Причем самая тяжелая ситуация с коронавирусом складывается в самих Соединенных Штатах, где по, информации Университета, заразились в общей сложности 683786 граждан, умерли 34575 больных. На втором месте Испания, там зафиксировано 188093 инфицированных, 19613 из них скончались. В Италии медики выявили 172434 заболевших, умерли 22745 человек.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, почему умерших от коронавируса в Восточной Европе гораздо меньше, чем в Западной.

Главный хирург США показал на видео, как самому сделать маску.Сделать маску для защиты от коронавирусной инфекции можно с помощью обычной футболки и резинок для волос. Врач поделился наиболее эффективным способом самостоятельного изготовления маски.

ИСТОЧНИК KP.RU