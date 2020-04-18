2020-04-18T01:18:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В метро Нью-Йорка во время пандемии коронавируса зазвучал голос российской актрисы

Объявление на русском призывает пассажиров соблюдать меры предосторожности
Алексей ОСИПОВ
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В метро Нью-Йорка появились объявления на русском языке.В метро Нью-Йорка появились объявления на русском языке.Фото: REUTERS
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Объявления в нью-йоркском метро всегда звучали только на английском языке. На русском и других языка до этого в метро размещались только печатные объявления и предупреждения.

Но с приходом эпидемии COVID-19 впервые в истории одной из старейших подземок мира она заговорила еще и на русском.

Руководство метрополитена обратилось к российской актрисе озвучивания, солистке группы «АИГЕЛ» Айгель Гайсиной с просьбой записать на русском языке призыв о соблюдении мер предосторожности в общественном транспорте.

«Нью-йоркцы, закрывайте нос и рот, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Если вам нужно выйти за необходимым, постоянно носите средства, закрывающие лицо, чтобы защитить других. Помните: человек может быть заразным еще до проявления симптомов. Сделайте средства, закрывающие лицо, своими руками: используйте ткань, головную повязку или шарф. Выстирайте или тщательно высушите их — и оставьте медицинские маски работникам здравоохранения», - таков текст объявления.

За особую манеру прочтения и тембр голоса Гайсиной это объявление на русском в нью-йоркском метро пассажиры назвали «голосом Апокалипсиса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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