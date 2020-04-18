2020-04-18T02:23:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Депутат Мосгордумы уточнил, какие документы нужно брать с собой при походе в магазин

Москвичам, собравшимся сходить за продуктами или лекарствами, достаточно иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания
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В Мосгордуме пояснили, какие документы нужно брать с собой при походе в магазин или аптекуВ Мосгордуме пояснили, какие документы нужно брать с собой при походе в магазин или аптекуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Москвичам, собравшимся пешком сходить в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, а также выгулять собаку неподалеку от дома, достаточно иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания.

Напомним, как писал сайт kp.ru, со среды, 15 апреля, для поездок на общественном и личном транспорте в столице необходимо наличие специального электронного пропуска.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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