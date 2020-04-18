Депутат Мосгордумы уточнил, какие документы нужно брать с собой при походе в магазин
Москвичам, собравшимся сходить за продуктами или лекарствами, достаточно иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания
В Мосгордуме пояснили, какие документы нужно брать с собой при походе в магазин или аптекуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Москвичам, собравшимся пешком сходить в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, а также выгулять собаку неподалеку от дома, достаточно иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания.
Напомним, как писал сайт kp.ru, со среды, 15 апреля, для поездок на общественном и личном транспорте в столице необходимо наличие специального электронного пропуска.
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU