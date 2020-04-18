В МЧС рассказали, какие респираторы нужно носить при коронавирусе

18 Апр 2020 2020-04-18T06:01:19+03:00

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

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Россиянам, которые почувствовали у себя симптомы заражения коронавирусом COVID-19, чтобы не «поделиться» инфекцией с другими людьми, лучше пользоваться респираторами и фильтрующими полумасками без клапана выдоха. Такие рекомендации дали специалисты МЧС.

В частности, спасатели советуют носить защитные средства классов FFP1, FFP2 и FFP3, у которых таких клапанов нет. Однако, если не удалось достать подобный респиратор, «в исключительных случаях допускается применять одноразовые медицинские маски», на внутренней поверхности которой останутся капли выделений, если человек расчихается или начнет кашлять.

Кроме того, ведомство рекомендует при непосредственном контакте с больным коронавирусом надевать респираторы класса защиты FFP3, эффективность которых достигает 99%, и защитные очки. Специалисты напоминают, что использовать средства индивидуальной защиты можно не более двух – трех часов, а после прикосновения к использованной медицинской маске или респиратору нужно тщательно вымыть руки, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, французские ученые выяснили, что коронавирус более устойчив к высоким температурам, чем считалось ранее, и полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. В связи с этим «КП» спросила экспертов, нужно ли кипятить многоразовые маски, чтобы полностью их обеззаразить. Кстати, мы рассказывали и как сделать маску своими руками

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU