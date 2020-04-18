2020-04-18T08:23:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 18 апреля 2020: число заболевших достигло отметки в 700 тысяч

Рассказываем последние новости о коронавирусе в США на 18 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в США, последние новости на 18 апреля 2020: от инфекции скончались 37 054 человекаКоронавирус в США, последние новости на 18 апреля 2020: от инфекции скончались 37 054 человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

СШАпервая страна в мире по распространению коронавируса. По последним новостям на 18 апреля 2020 года, там зафиксировано 702 164 случая заболевания, 37 054 человека скончались, 59 630 человек выздоровели.

В стране до сих пор введен режим ЧС. Это значит, что местные власти могут получать средства на борьбу с вирусом от федеральных. Жители США обязаны соблюдать социальную дистанцию, а выходить из дома могут лишь для того, чтобы выгулять собаку, купить продуктов или лекарств. Все кинотеатры, заведения общепита, учреждения культуры, салоны красоты и фитнес-клубы в США закрыты.

В Нью-Йорке ситуация одна из самых тяжелых, от инфекции там скончались уже 13 202 человека. Медицинские учреждения переполнены, и пациентов приходится размещать в плавучих и полевых госпиталях. Даже один из кафедральных соборов уже оборудовали под больницу. Запас средств защиты от вирусов из Национального резерва заканчивается. К проблеме подключились и некоторые фабрики по производству алкоголя, которые изготавливают еще и антисептик.

Последние новости о коронавирусе в США на 18 апреля 2020 года таковы: президент Дональд Трамп представил план выхода из карантина. На первом этапе жители штатов могут ходить в кино и в рестораны, при этом очень строго соблюдая социальную дистанцию. Если после этого в районе не обнаружится резкое увеличение числа заболевших, можно собираться по 50 человек. Также планируется открыть учебные заведения. Третий этап – это возвращение к обычной жизни с открытием всех предприятий.

Cобор Нью-Йорка станет полевым госпиталем из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в США, последние новости на 18 апреля 2020: число заболевших достигло отметки в 700 тысяч
341 человек, заражённый коронавирусом, проходит лечение в больнице Коммунарке
Коронавирус в Италии, последние новости на 18 апреля 2020: в стране готовятся к пляжному сезону
Стали известны детали обвинений, предъявленных замглавы Хакасии
Коронавирус в Турции, последние новости на 18 апреля 2020: число зараженных достигло 78 тысяч
Посещение церкви в Пасху станет нарушением самоизоляции
Три человека погибли при крушении самолёта под Хабаровском
Замглавы Хакасии задержан по подозрению в получении взятки
Последние новости на утро 18 апреля 2020: Москвичам рассказали, какие документы нужно брать с собой при походе в магазин, а США пообещали Мексике аппараты ИВЛ
Президент Гватемалы: рейсы с депортироваными мигрантами из США полны больных COVID-19
Зеленский рассказал о своем плане «возвращения» Донбасса
За сутки в Китае не умер ни один больной коронавирусом, выздоровели 50 пациентов
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 18 апреля 2020 года составило 1517 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 18 апреля 2020: Пик эпидемии ждут в течение 2-3 недель, перед Пасхой в столице проведут дезинфекцию улиц и дворов
Коронавирус в Московской области, последние новости на 18 апреля 2020: В одном только Одинцове 50 новых заболевших, а статус безработного можно получить онлайн
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 18 апреля 2020 года возросло до 127 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 18 апреля 2020 превысило 18 тысяч человек
В МЧС рассказали, какие респираторы нужно носить при коронавирусе
Ученый назвал причину тяжелых случаев заболевания коронавирусом молодых людей
Трамп рассказал, что из-за коронавируса он не выходит из Белого дома
Главный инфекционист США отрицает версию об искусственном происхождении нового коронавируса
В Канаде за сутки выявлено рекордное число новых случаев заражения – почти 1,8 тысячи
Алена Косторная: "Когда Трусова прыгает пять четверных, сразу думаю: "Я тоже так могу!"
Трамп ожидает, что в США от коронавируса умрут 60 – 65 тысяч человек
Зеленский посоветовал украинцам думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить
Жертвами пожара в жилом доме в Серпухове стали два человека, еще один пострадал
Трамп обещал передать Мексике аппараты ИВЛ
В Нью-Йорке не имеющих возможность соблюдать карантин разместят в отелях