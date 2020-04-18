Коронавирус в США, последние новости на 18 апреля 2020: число заболевших достигло отметки в 700 тысяч

18 Апр 2020 2020-04-18T08:23:01+03:00

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США – первая страна в мире по распространению коронавируса. По последним новостям на 18 апреля 2020 года, там зафиксировано 702 164 случая заболевания, 37 054 человека скончались, 59 630 человек выздоровели.

В стране до сих пор введен режим ЧС. Это значит, что местные власти могут получать средства на борьбу с вирусом от федеральных. Жители США обязаны соблюдать социальную дистанцию, а выходить из дома могут лишь для того, чтобы выгулять собаку, купить продуктов или лекарств. Все кинотеатры, заведения общепита, учреждения культуры, салоны красоты и фитнес-клубы в США закрыты.

В Нью-Йорке ситуация одна из самых тяжелых, от инфекции там скончались уже 13 202 человека. Медицинские учреждения переполнены, и пациентов приходится размещать в плавучих и полевых госпиталях. Даже один из кафедральных соборов уже оборудовали под больницу. Запас средств защиты от вирусов из Национального резерва заканчивается. К проблеме подключились и некоторые фабрики по производству алкоголя, которые изготавливают еще и антисептик.

Последние новости о коронавирусе в США на 18 апреля 2020 года таковы: президент Дональд Трамп представил план выхода из карантина. На первом этапе жители штатов могут ходить в кино и в рестораны, при этом очень строго соблюдая социальную дистанцию. Если после этого в районе не обнаружится резкое увеличение числа заболевших, можно собираться по 50 человек. Также планируется открыть учебные заведения. Третий этап – это возвращение к обычной жизни с открытием всех предприятий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771730" frameborder="0"></iframe> Cобор Нью-Йорка станет полевым госпиталем из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU