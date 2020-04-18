Бесплатные лекарства для больных с ОРВИ в Москве в период самоизоляции: как и где можно будет получить
В период самоизоляции в Москве больные ОРВИ, находящиеся на домашнем лечении, будут получать бесплатные лекарства. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Напомним, 16 апреля стало известно, что людей с симптомами острой респираторной вирусной инфекции будут также оставлять на домашнем лечении в режиме полной самоизоляции - на 14 дней, как и легких пациентов с коронавирусом.
«По предложению клинического комитета мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем расценивать как подозрение на коронавирусную инфекцию», - заявила накануне вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
За больными этой категории так же в ежедневном режиме наблюдают терапевты Московского центра телемедицины - справляются о состоянии здоровья, фиксируют изменения. При ухудшении - готовы менять лечение либо вызывать скорую помощь для госпитализации.
18 апреля Сергей Собянин заявил, что в городе расширяется программа по обеспечению лечащихся на дому бесплатными лекарствами.
«Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ, - заявил мэр. - Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, – очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение».
Уточнить информацию можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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