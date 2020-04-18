2020-04-18T14:56:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Бесплатные лекарства для больных с ОРВИ в Москве в период самоизоляции: как и где можно будет получить

Нассказываем, как можно получить бесплатные лекарства для больных с ОРВИ в Москве в период самоизоляции
Семен ЕЛЕНИН
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Нассказываем, как можно получить бесплатные лекарства для больных с ОРВИ в Москве в период самоизоляцииНассказываем, как можно получить бесплатные лекарства для больных с ОРВИ в Москве в период самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В период самоизоляции в Москве больные ОРВИ, находящиеся на домашнем лечении, будут получать бесплатные лекарства. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, 16 апреля стало известно, что людей с симптомами острой респираторной вирусной инфекции будут также оставлять на домашнем лечении в режиме полной самоизоляции - на 14 дней, как и легких пациентов с коронавирусом.

«По предложению клинического комитета мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем расценивать как подозрение на коронавирусную инфекцию», - заявила накануне вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

За больными этой категории так же в ежедневном режиме наблюдают терапевты Московского центра телемедицины - справляются о состоянии здоровья, фиксируют изменения. При ухудшении - готовы менять лечение либо вызывать скорую помощь для госпитализации.

18 апреля Сергей Собянин заявил, что в городе расширяется программа по обеспечению лечащихся на дому бесплатными лекарствами.

«Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ, - заявил мэр. - Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, – очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение».

Уточнить информацию можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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