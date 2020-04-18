Цифровые пропуска для грузовых автомобилей в Москве в период самоизоляции: нужно ли получать и как правильно перевозить грузы

18 Апр 2020 2020-04-18T15:11:03+03:00

Рассказываем, как оформить цифровые пропуска для грузовых автомобилей в Москве в период самоизоляции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рассказываем, как оформить цифровые пропуска для грузовых автомобилей в Москве в период самоизоляции

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении дополнительных правил, касающихся пропускного режима. Они вступят в силу 22 апреля. Напомним, сейчас все жители города, передвигающиеся на личном или общественном транспорте, обязаны иметь цифровые пропуска. Тем, кто продолжает работу, такие пропуска выдают до 30 апреля. Тем, кому нужно выехать для посещения медучреждений или по иным причинам, - разовые.

- Автомобилисты обязаны внести в свой пропуск при подаче заявке регистрационный номер своей машины.

- При этом с 22 апреля «беспропускных» нарушителей на дорогах будут выявлять не только сотрудники ГИБДД и полиции (сейчас это делают выборочно), но и камеры видеонаблюдения.

«Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД», - сообщил мэр Сергей Собянин.

То есть, проехал на машине, на которую не оформлен пропуск, - получи штраф. 5 тысяч рублей.

А что по цифровым пропускам для грузовых автомобилей в Москве в период самоизоляции? Нужно ли получать и как правильно перевозить грузы?

«Действие цифровых пропусков не распространяется на сферу грузовых автоперевозок», - заявил Сергей Собянин.

То есть, грузовой транспорт продолжает работать в Москве по ранее выданным разрешениям и пропускам. Оформлять дополнительные цифровые пропуска на такие машины не нужно.

«Это норма гарантирует стабильность снабжения города продовольствием, медикаментами и другими необходимыми товарами и материалами», - отметил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU