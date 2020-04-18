Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей. В соответствии с постановлением, утвержденным премьер-министром России Михаилом Мишустиным, в новый список вошла торговлю одеждой, обувью и авто, а также музеи и зоопарки.
«Внесены изменения в перечень отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции. В раздел "Культура, организация досуга и развлечений" добавилась деятельность музеев и зоопарков», - говорится в сообщении, опубликовано на сайте кабмина.
Напомним, ранее глава правительства заявил, что бизнес должен получить первые выплаты с 18 мая и сообщил о внесении торговых компаний, занимающихся непродовольственными товарами, в перечень наиболее пострадавших от пандемии.
Таким образом, начиная с мая организациям малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям из перечня пострадавших отраслей будут выделяться дополнительно выплаты. В свою очередь эти компании берут на себя обязательство сохранить рабочие места на уровне не менее 90% численности.
ИСТОЧНИК KP.RU