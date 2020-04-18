2020-04-18T15:36:55+03:00
Экономика

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

В новый список вошла торговлю одеждой и авто, а также музеи и зоопарки.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслейПравительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей. В соответствии с постановлением, утвержденным премьер-министром России Михаилом Мишустиным, в новый список вошла торговлю одеждой, обувью и авто, а также музеи и зоопарки.

«Внесены изменения в перечень отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции. В раздел "Культура, организация досуга и развлечений" добавилась деятельность музеев и зоопарков», - говорится в сообщении, опубликовано на сайте кабмина.

Напомним, ранее глава правительства заявил, что бизнес должен получить первые выплаты с 18 мая и сообщил о внесении торговых компаний, занимающихся непродовольственными товарами, в перечень наиболее пострадавших от пандемии.

Таким образом, начиная с мая организациям малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям из перечня пострадавших отраслей будут выделяться дополнительно выплаты. В свою очередь эти компании берут на себя обязательство сохранить рабочие места на уровне не менее 90% численности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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