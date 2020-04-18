2020-04-18T15:23:28+03:00
Происшествия

В Московской области пенсионер пропал без вести, зайдя в свою квартиру

68-летний житель Каширы не выходит на связь с 12 апреля, хотя по камерам подъезда он зашёл домой и не выходил
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Подмосковье пенсионер исчез, зайдя в квартируВ Подмосковье пенсионер исчез, зайдя в квартируФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Подмосковье 68-летний пенсионер Сергей Понкратов пропал после того, как пришёл домой.

Сын пропавшего в Кашире мужчины рассказал, что на съёмках камеры слежения на лестничной клетке этажа видно, что его отец зашёл в квартиру и больше не выходил из неё, сообщает "Подмосковье сегодня".

При этом пенсионера не могут найти, а на связь он не выходит с 12 апреля.

14 апреля сын Илья, заволновавшись, приехал домой к отцу, открыл дверь своим ключом и обнаружил там его мобильный телефон, а также работающие компьютер и мультиварку.

– Мобильник лежал на диване, компьютер был включен, мультиварка тоже находилась в режиме готовности. Но папа всегда выключал электроприборы, когда выходил из дома, – рассказал Илья.

Сын пропавшего также рассказал,что произошедшее привело полицейских в недоумение: расследующие дело сотрудники говорят, что создаётся впечатление, будто пенсионер зашёл в квартиру и дематериализовался.

- Мы не можем понять, что произошло, - поделился мужчина.

Полиция продолжает поиски пенсионера, опрос жителей соседних квартир ни к чему не привёл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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