2020-04-18T19:59:47+03:00
Общество

В МВД РФ разъяснили порядок замены и выдачи паспортов в период распространения коронавируса

В ведомстве рассказали, когда документ признается недействительным и подлежит обязательной замене
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В МВД РФ разъяснили порядок замены и выдачи паспортов в период распространения коронавирусаВ МВД РФ разъяснили порядок замены и выдачи паспортов в период распространения коронавирусаФото: Александр Подгорчук
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Замена внутреннего паспорта не требуется, если срок его действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года включительно. Такой документ признается действительным до 15 июля 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России.

Отмечается, что получение каких-либо дополнительных справок в этот период не требуется.

В ведомстве утонили, что паспорт признается недействительным и подлежит обязательной замене только, если его срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 года.

Напомним, в ходе своего обращения к главам регионов президент России Владимир Путин поручил кабмину позаботиться об автоматическом продлении паспортов и водительских прав. По его словам, документы должны продлить не менее чем на 3 месяца.

Российский лидер отметил, что такая мера необходима, чтобы люди не ходили по инстанциям в условиях распространения коронавируса. После чего в МВД сообщили, что на время пандемии не будут штрафовать за просроченные паспорта и водительские права.

Как писала сайт kp.ru, сегодня, 18 апреля, глава государства подписал указ о продлении срока действия Паспорта и водительские удостоверения, срок которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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