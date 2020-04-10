10 Апр 2020 2020-04-10T18:33:40+03:00

На время пандемии не будут штрафовать за просроченные паспорта и водительские права Фото: "КП" Архив

МВД также запретило задерживать людей и машины, перевозящих еду и лекарства

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На время пандемии Министерство внутренних дел России не будет привлекать к ответственности людей с просроченными паспортами и водительскими правами.

«Первый заместитель министра дал указание руководителям территориальных органов МВД России исключить факты (...) привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта (…) либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, МВД запретило своим сотрудникам задерживать людей и машины, перевозящих еду и лекарства.

Напомним, в ходе своего обращения к главам регионов президент России Владимир Путин дал поручение правительству позаботиться об автоматическом продлении паспортов и водительских прав. По его словам, документы должны продлить не менее чем на 3 месяца. Российский лидер отметил, что такая мера необходима, чтобы люди не ходили по инстанциям в условиях распространения коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/771820" frameborder="0"></iframe> Путин поручил обеспечить автоматическое продление паспортов и водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU