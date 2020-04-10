2020-04-10T18:33:40+03:00
Общество

На время пандемии не будут штрафовать за просроченные паспорта и водительские права

МВД также запретило задерживать людей и машины, перевозящих еду и лекарства
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На время пандемии не будут штрафовать за просроченные паспорта и водительские праваНа время пандемии не будут штрафовать за просроченные паспорта и водительские праваФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

На время пандемии Министерство внутренних дел России не будет привлекать к ответственности людей с просроченными паспортами и водительскими правами.

«Первый заместитель министра дал указание руководителям территориальных органов МВД России исключить факты (...) привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта (…) либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, МВД запретило своим сотрудникам задерживать людей и машины, перевозящих еду и лекарства.

Напомним, в ходе своего обращения к главам регионов президент России Владимир Путин дал поручение правительству позаботиться об автоматическом продлении паспортов и водительских прав. По его словам, документы должны продлить не менее чем на 3 месяца. Российский лидер отметил, что такая мера необходима, чтобы люди не ходили по инстанциям в условиях распространения коронавируса.

Путин поручил обеспечить автоматическое продление паспортов и водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судебные приставы предложили полгода не взимать долги с граждан и малого бизнеса
На время пандемии не будут штрафовать за просроченные паспорта и водительские права
На Ямале врачи, борющиеся с коронавирусом, получили надбавки к зарплате и бесплатные гостиницы
Эксперт рассказал, какие товары подорожают в ближайшее время
Путин и Трамп еще раз обсудили нефть
Суды Москвы оштрафовали еще трех человек за нарушение режима самоизоляции
Российские космические запуски подешевеют на 30% в ответ на демпинг Илона Маска
Глава МИД Германии раскритиковал методы США и Китая по борьбе с коронавирусом
"Поддерживайте свой профессиональный уровень": музыкант Юрий Башмет дал совет, чем заняться во время карантина
Штабы России и Сирии: "США препятствуют спасению беженцев в лагерях"
Российские военные помогают бороться с коронавирусом в итальянском Бергамо
В Кремле сообщили о гибком расходовании средств на нацпроекты
В США рассказали о грозном ракетном арсенале России
Эксперты посоветовали, как справиться с домашним насилием во время карантина
Друзь возвращается в игру "Что? Где? Когда?" после скандального отстранения
"Наши родители пережили гораздо более тяжелые времена": Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться на самоизоляции
Глава Центробанка сообщила об улучшении ситуации на российском финансовом рынке