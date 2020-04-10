На время пандемии не будут штрафовать за просроченные паспорта и водительские права
На время пандемии Министерство внутренних дел России не будет привлекать к ответственности людей с просроченными паспортами и водительскими правами.
«Первый заместитель министра дал указание руководителям территориальных органов МВД России исключить факты (...) привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта (…) либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, МВД запретило своим сотрудникам задерживать людей и машины, перевозящих еду и лекарства.
Напомним, в ходе своего обращения к главам регионов президент России Владимир Путин дал поручение правительству позаботиться об автоматическом продлении паспортов и водительских прав. По его словам, документы должны продлить не менее чем на 3 месяца. Российский лидер отметил, что такая мера необходима, чтобы люди не ходили по инстанциям в условиях распространения коронавируса.
Путин поручил обеспечить автоматическое продление паспортов и водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU