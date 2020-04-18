2020-04-18T21:20:28+03:00
Общество

Желавшие покинуть Британию россияне вылетели в Москву

Специальным рейсом из Лондона вылетели несколько граждан России, оказавшихся «в особо затруднительном положении»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Желавшие покинуть Британию россияне вылетели в МосквуЖелавшие покинуть Британию россияне вылетели в МосквуФото: Иван ВИСЛОВ
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Пожелавшие покинуть Великобританию россияне вылетели специальным рейсом из Лондона в Москву. Об этом сообщили в посольстве России в Соединенном Королевстве.

«Специальный рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Лондон, организованный для вывоза из России заинтересованных граждан Великобритании, состоялся 18 апреля», - переедают РИА Новости сообщение в диппредставительства.

В посольстве отметили, что спецрейсом вылетели граждане России, которые оказались на территории Великобритании в особо затруднительном положении и нуждаются «в срочной эвакуации на Родину из гуманитарных соображений».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Росавиация составила предварительный график вывозных рейсов до 21 апреля. На входных, с 18 по 19 апреля, на родину вернутся россияне из Индии, Японии и Таиланда. Позже запланированы рейсы из Вьетнама и Непала.

Напомним, ранее в Минтрансе уточнили, что на вывозные рейсы могут претендовать только граждане, выехавшие из России после 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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