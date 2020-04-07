2020-04-07T23:00:14+03:00
Общество

Вывозы россиян с авиабилетом российской авиакомпании будут осуществлены бесплатно

В Минтрансе уточнили, что на вывозные рейсы могут претендовать только граждане, выехавшие из России после 1 января 2020 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вывозы россиян с авиабилетом российской авиакомпании будут осуществлены бесплатноВывозы россиян с авиабилетом российской авиакомпании будут осуществлены бесплатноФото: Иван ВИСЛОВ
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Вывозные рейсы для россиян с авиабилетом российской авиакомпании будут осуществлены бесплатно, в случае если граждане имеют билеты иностранных перевозчиков, должны будут заплатить от 200 до 400 евро. Об этом сообщили в Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что на вывозные рейсы могут претендовать только граждане, выехавшие из России после 1 января 2020 года.

Россавиация в свою очередь сообщила, что в ближайшие дни может начаться вывоз россиян из Индии, Таиланда, Кипра, Японии, Испании, Турции и Черногории, а также необходимо вывозить граждан из Южной Кореи и Италии.

Напомним, 4 апреля правительство сообщило об отмене вывозных рейсов в Россию. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что властям необходим «тайм-аут» по вывозу граждан из-за границы для того, чтобы в течение двух дней составить «четкий график» и представлять, кто, в каком количестве и куда должен прилететь.

Как писал сайт kp.ru, 6 апреля были совершены первые два рейса: из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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