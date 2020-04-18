2020-04-18T21:40:32+03:00
Общество

Все российские регионы продлили режим самоизоляции

В большинстве субъектов установили особый режим передвижения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Все российские регионы продлили режим самоизоляцииВсе российские регионы продлили режим самоизоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Все регионы России приняли решение продлить режим самоизоляции, введённый в рамках борьбы с коронавирусом, еще на неделю или до конца месяца. Во многих субъектах данный режим действует до особого распоряжения.

При этом, более чем в половине регионов страны установили особый режим передвижения. Там действует въезд в отдельные населенные пункты или на территорию всего субъекта. Почти каждый второй регион ввел обязательные документы для передвижения по населённом пунктам.

Некоторые регионы ввели систему обязательных электронных пропусков, которая уже действует в Москве и Московской области, части Поволжья и Приморье.

Как писал сайт kp.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, то временные ограничения, введенные 13 апреля, продлеваются до 1 мая. Более того, ограничения, связанные со спецпропусками, были ужесточены. Теперь москвич сможет воспользоваться общественным транспортом только при помощи карты, которая привязана к цифровому пропуску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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