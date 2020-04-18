До 60% случаев заражения коронавирусом в Москве протекают бессимптомно

18 Апр 2020 2020-04-18T23:12:10+03:00

Глава департамента здравоохранения столицы сообщил, что количество выявленных случаев заболевания увеличивается за счет заболевших, не имеющих соответствующих симптомов

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В Москве большая часть случаев заболевания коронавирусом COVID-19 выявлена у людей, не имеющих соответствующих симптомов. При этом доля таких пациентов растет. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

"Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это 60% бессимптомных вирусоносителей", - сказал он в эфире программы "Время" Первого канала.

При этом Хрипун отметил, что количество выявленных случаев увеличивается, в основном за счет бессимптомных носителей.

Глава ведомства также сообщил, что в Москве ежесуточно проводится около 18 тысяч тестов на COVID-19.

По последним данным в Москве зарегистрировано 20 754 случая заражения коронавирусом, из них 2 649 было выявлено за пришедшие сутки. Выздоровели 1 679 пациента, жертвами инфекции стали 148 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU