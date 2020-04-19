Коронавирус в Москве, последние новости на 19 апреля 2020: Новые правила по цифровым пропускам, каршеринг на паузе до 1 мая
За сутки в Москве - плюс 2649 новых заболевших коронавирусом. С начала эпидемии диагноз подтвердили уже у 20,7 тысяч человек. Вот как росло число положительных тестов за последние три дня: 16 апреля - 1370, 17 апреля - 1959, 18 апреля - 2649.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые правила, которые касаются системы цифровых пропусков и будут введены с 22 апреля. Есть несколько важных пунктов.
1. Проезд на общественном транспорте можно будет совершить только при помощи электронных карт - «Тройка», «Стрелка», месячных проездных, соцкарт москвича и жителя Московской области. Их номера все обязаны внести в свои пропуска. У тех, кто не внесет, проезд будет заблокирован.
2. К контролю за передвижениями по пропускам подключается дорожная система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Поэтому в цифровые пропуска нужно будет внести все машины - даже тем категориям, у кого есть право перемещаться по городу со служебным удостоверением (военным, госслужащим, судьям, адвокатам, нотариусам, журналистам и охранникам). Иначе - будут штрафы.
3. У волонтеров появятся свои цифровые пропуска.
4. Грузовые перевозки продолжают ездить по прежним разрешениям - им цифровые пропуска не нужны.
5. Как и людям с подтвержденным коронавирусом, заболевшим ОРВИ (и, по новым правилам, уходящим в режим самоизоляции на 14 дней) теперь полагаются бесплатные лекарства.
А еще мы по просьбам наших уважаемых читателей узнали, как можно оформить разовый пропуск для поездки в медучреждение людям, у которых кнопочный телефон без выхода в интернет, или горожанам старше 65, которым в режиме самоизоляции заблокировали соцкарту для оплаты поездок.
Кстати. И еще из транспортных тем: московский каршеринг прекратил работу до 1 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»