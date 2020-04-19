Коронавирус в Московской области, последние новости на 19 апреля 2020: Мытищи вышли на 2 место по числу заболевших, с 22 апреля будут новые правила по цифровым пропускам

19 Апр 2020 2020-04-19T03:59:59+03:00

За последние сутки в Подмосковье выявили 428 новых пациентов с COVID-2019 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП» сообщает последние новости о COVID-2019 в Московской области на 19 апреля 2020

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В Московской области в последние дни замедлился прирост числа заболевших коронасирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

«Мы видим, что рост выявленных случаев коронавируса снижается, при том что количество тестов мы увеличиваем. На сегодняшний день по отношению к вчерашнему прирост составил 12%, вчера мы выросли на 15%, к позавчерашнему дню было 18%».

За последние сутки в Подмосковье выявили 428 новых пациентов с COVID-2019. Всего число заболевших превысило 3,9 тысяч человек. Вылечились 162 человек. Умерло 40.

В списке муниципалитетов с наибольшим количеством инфицированных на первом месте по-прежнему Одинцово. Мытищи впервые с начала эпидемии вышли на второе.

1. Одинцово - 252 (+10 заболевших за сутки)

2. Мытищи - 213 (+31)

3. Красногорск - 204 (+31)

4. Люберцы - 201 (+17)

5. Химки - 177 (+30)

6. Ленинский городской округ - 148 (+15)

7. Королев - 117 (+21)

8. Пушкино - 115 (+13)

9. Балашиха - 105 (+14)

10. Подольск - 101 (+4)

С 22 апреля в Подмосковье, как и в Москве, начнут действовать новые правила, связанные с цифровыми пропусками.

1. Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только при помощи электронных карт - «Тройка», «Стрелка», соцкарта жителя Московской области или карта москвича. Номер электронной карты нужно будет внести в цифровой пропуск, иначе проезд невозможен.

2. У волонтеров, которые развозят еду и лекарства пожилым людям и многодетным семьям, будут отдельные цифровые пропуска.

3. Категории граждан, которые имеют право перемещаться без цифрового пропуска и предъявлять в случае проверки служебное удостоверение (военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты, нотариусы, сотрудники СМИ И ЧОП) для перемещения на автомобилях или общественном транспорте должны оформить цифровой пропуск и внести в него номер машины и электронных карт. Иначе камеры будут автоматически генерировать им штрафы.

Кстати, за неделю в Московской области оформили более 900 протоколов о нарушении режима самоизоляции. 436 гражданам выписаны административные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU