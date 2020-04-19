2020-04-19T01:05:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 19 апреля 2020 достигло 36880

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 19 апреля 2020 года
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Число заболевших коронавирусом в России на 19 апреля 2020 достигло 36880Число заболевших коронавирусом в России на 19 апреля 2020 достигло 36880Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Число заболевших коронавирусом в России на 19 апреля 2020 достигло 36880. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов по контролю за распространением COVID-19.

За минувшие сутки наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве (20 754, +2649), Московской области (3954, +428) и Санкт-Петербурге (1646, +139). Значительный прирост в Нижегородской (517, +59), Ленинградской (388, +34), Тверской областях (237, +49), а так в Краснодарском (335, +45), Красноярском (276, +45), Ставропольском (209, +54) краях, республиках Мордовия (198, +62), Дагестан (257, +44) и Чечня (175, +60).

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 471, достигнув 3080. Число умерших от COVID-19 пациентов увеличилось до 320. В целом по стране проведено более 1,8 млн тестов на коронавирус.

19 апреля православные христиане в России празднуют Пасху. Впервые торжества в храмах страны проходят практически без прихожан - патриарх Кирилл призвал верующих ответственно соблюдать режим самоизоляции и помолиться в праздник дома. Многие приходы организовали онлайн-трансляции пасхальных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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