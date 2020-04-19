Ситуация с аппаратами ИВЛ в Африке является катастрофической

19 Апр 2020 2020-04-19T01:34:12+03:00

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Международный комитет спасения (IRC) назвал катастрофическими данные о наличии аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Африке.

Так, больницы Южного Судана (население – 12 млн. человек) располагают… 4 аппаратами ИВЛ и 24 койко-местами в палатах интенсивной терапии. Таким образом, в этой африканской стране 1 аппарат ИВЛ приходится на 3 млн. человек.

Система здравоохранения Буркина-Фасо располагает 11 аппаратами ИВЛ, Сьерра-Леоне – 13, Центрально-Африканской Республики – 3.

Не лучше обстоят дела и на другом континенте, в Венесуэле, где 32 млн. населения могут рассчитывать на 84 койко-места в палатах интенсивной терапии.

Статистика Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) также не вселяет оптимизма: в совокупности 41 африканская страна располагает 2000 аппаратами ИВЛ и 5000 койко-местами в палатах интенсивной терапии, т.е. по одному койко-месту на каждые 1 млн. человек. В Европе этот показатель составляет 4000 койко-мест.

ИСТОЧНИК KP.RU