Ситуация с аппаратами ИВЛ в Африке является катастрофической
Международный комитет спасения (IRC) назвал катастрофическими данные о наличии аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Африке.
Так, больницы Южного Судана (население – 12 млн. человек) располагают… 4 аппаратами ИВЛ и 24 койко-местами в палатах интенсивной терапии. Таким образом, в этой африканской стране 1 аппарат ИВЛ приходится на 3 млн. человек.
Система здравоохранения Буркина-Фасо располагает 11 аппаратами ИВЛ, Сьерра-Леоне – 13, Центрально-Африканской Республики – 3.
Не лучше обстоят дела и на другом континенте, в Венесуэле, где 32 млн. населения могут рассчитывать на 84 койко-места в палатах интенсивной терапии.
Статистика Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) также не вселяет оптимизма: в совокупности 41 африканская страна располагает 2000 аппаратами ИВЛ и 5000 койко-местами в палатах интенсивной терапии, т.е. по одному койко-месту на каждые 1 млн. человек. В Европе этот показатель составляет 4000 койко-мест.
ИСТОЧНИК KP.RU
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