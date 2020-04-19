Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Специалист отметил, что большую роль в этом играют своевременное выявление больных и хорошая подготовка медицинских учреждений
Смертность от коронавируса в России составляет 0,8 процента, это гораздо ниже, чем в других странахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Смертность от коронавирусной инфекции в России составляет примерно 0,8 процента, что гораздо меньше, чем в других странах. Такого низкого уровня смертности удалось достичь благодаря своевременному выявлению больных с легкой формой и хорошей подготовке медицинских учреждений.
Об этом рассказал в беседе с газетой «Известия» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
ИСТОЧНИК KP.RU