2020-04-18T22:18:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученый рассказал, как российские тесты будут определять иммунитет к коронавирусу

В эфире Радио «Комсомольская правда» Григорий Ефимов назвал несколько способов применения новой тест-системы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ученый рассказал, как российские тесты будут определять иммунитет к коронавирусуУченый рассказал, как российские тесты будут определять иммунитет к коронавирусуФото: Мария ЛЕНЦ
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Российские ученые закончили разрабатывать тест-систему для определений иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии Научно-медицинского исследовательского центра гематологии Григорий Ефимов.

Ученый уточнил, что данные тесты позволяют выявить не сам вирус, а именно антитела к этому вирусу. То есть позволяют отличить людей, которые уже переболели и уже выздоровели от этой инфекции. При этом вполне возможно, что в данном случае речь может идти о человеке, который перенес заболевание бессимптомно или в очень легкой форме.

«Подобные тесты могут быть использованы как дополнительный способ диагностики. Но для этого нужно, чтобы какое-то время от начала заболевания прошло, и антитела успели выработаться (…) нормальное применение такого теста – это выявление уже переболевших, которое позволит оценить, какое количество людей, действительно, переболели и уже имеют иммунный ответ», - пояснил специалист.

Ефимов обратил особое внимание на другое очень важное применение такого теста - отбор доноров, переболевших, чья плазма может быть использована для лечения тяжелых больных.

Эксперт также отметил, что данный тест не для домашнего использования и должен быть проведен в лаборатории. Однако он не исключил возможность, что тест будет доступен и широкой публике.

«Многие считают, что они уже переболели, что им не был вовремя поставлен диагноз. И для людей очень важно знать, что они переболели и у них есть иммунный ответ, который их защитит», - добавил Ефимов.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзор Анна Попова рассказала о новой экспресс-системе тестирования, которая позволит определить имеет ли человек иммунитет к новому коронавирусу. Она отметила, что в первую очередь проверять будут медперсонал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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