National Interest: США не могут отследить российские подлодки класса "Ясень"

19 Апр 2020 2020-04-19T07:19:24+03:00

В американском издании вспомнили пример из 2018 года, когда ВМС США "потеряли" подлодку «Северодвинск» в Атлантическом океане

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В американском издании National Interest российскую подлодку "Северодвинск" класса "Ясень" назвали практически неуловимой. В 2018 году ВМС США, которые отслеживали перемещение российской подлодки в Антлантическом океане, не просто потеряли ее из вида, несколько недель американские военные пытались найти подлодку по радарам и все безрезультатно.

ИСТОЧНИК KP.RU