У звезды Бродвея ампутировали ногу из-за осложнений от коронавируса

19 Апр 2020 2020-04-19T13:05:59+03:00

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Звезда Бродвея Ник Кордеро останется инвалидом после перенесенного коронавируса. Он попал в больницу около трех недель назад. Причем сразу в отделение интенсивной терапии. Сначала ему поставили диагноз пневмония. Неправильно подобраное лечение привело к тому, что актер потерял сознание дома. Когда довезли до больницы, оказалось, пульс не прощупывается, но актера и танцора реанимировали.

- Весь мой мир остановился. Пожалуйста, помолитесь за моего мужа,- написала в инстаграм его жена Аманда Клоотс.

Она держит фанатов в курсе лечения с момента его госпитализации. Женщина считает, ему неправильно поставили диагноз. Врачи не поняли, что у него коронавирус. У Ника Кордеро начались проблемы со свертыванием на правой ноге, кровь не доходила до пальцев ног. Разжижители крови, которые он получил, повлияли на его давление. Произошло внутреннее кровотечение в кишечнике.

На 18 день нахождения в реанимации ему ампутировали ногу.

- Я сказала ему, что он должен сражаться. Я сказала ему, что он силен и может сделать это,- рассказала его жена.

amandakloots У звезды Бродвея ампутировали ногу из-за коронавируса

Она запустила акцию в поддержку мужа - попросила фанатов Ника отправить видео, в котором они поддерживает его. Поскольку его работа и главное увлечение было связано с Бродвеем, люди начали отправлять звезде видео своих танцев.

Ник Кордеро был номинантом на премию Тони, известен по фильмам «Город банд», «Бронкская история», «Рок на века», «Официантка».

Операция прошла успешно, написала женщина в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU