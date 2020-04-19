Восемь собранных ракет могут остаться невостребованными из-за банкротства OneWeb

19 Апр 2020 2020-04-19T19:02:47+03:00

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Недавно было объявлено, что британская компания OneWeb стала банкротом. Она планировала развесить небольшие спутники на низких орбитах и обеспечить всю планету интернетом. Россия была одним из партнеров проекта. В интересах OneWeb были уже проведены три пуска, в том числе два в этом году.

- Мы вывели каждый раз на «Союзах» по 33 космических аппарата. Роскосмос должен был осуществить еще десять пусков в интересах этой компании в течение этого года.- У нас четыре собранные в «пакет» ракеты и четыре разгонных блока уже находятся на Восточном. Столько же ракет - на Байконуре, - рассказал «КП» Дмитрий Рогозин. - Мы ведем сейчас переговоры с OneWeb и с ее партнером «Арианспейс», который является заказчиком наших пусков в интересах OneWeb. Мы рассчитываем на то, что компания найдет нового инвестора и в ближайшее время продолжит свою работу.

Полностью интервью Дмитрий Рогозина читайте тут.

ИСТОЧНИК KP.RU