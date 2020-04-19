В России начаты работы по созданию многоразовой ракеты

19 Апр 2020 2020-04-19T19:05:11+03:00

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Роскосмос создает опытное конструкторское бюро имени выдающегося советского авиаконструктора Роберта Бартини для создания возвращаемой ракеты легкого класса. У проекта рабочее название «Крыло - СВ». Планируется, что ступень новой ракеты будет садиться по самолетному, а не «вертикальной свечкой», как у Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX.

- Это совместная работа Фонда перспективных исследований и ЦНИИмаша – нашего головного научного института, - рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомолке».

Ожидается, если такой вариант возвращения будет эффективен и экономически оправдан, новые технологии будут применены при создании ракеты среднего класса. «Союз - СПГ». Она будет использовать метановый двигатель на сжиженном природном газе.

- Если это такая технология себя оправдает, эта ракета, которая придет на замену «Союзу-2», будет многоразовой, - объяснил Рогозин.

Полный текст интервью главы Роскосмоса читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU