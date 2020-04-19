2020-04-19T16:01:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Инфекционист рассказал, кто сможет стать донором крови с антителами к коронавирусу

В эфире Радио «Комсомольская правда» Георгий Викулов сообщил, что не у всех людей, переболевших COVID-19, вырабатывается достаточный защитный уровень титр антител
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Инфекционист рассказал, кто сможет стать донором крови с антителами к коронавирусуИнфекционист рассказал, кто сможет стать донором крови с антителами к коронавирусуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, кто сможет стать донором крови с антителами к коронавирусу директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, кто сможет стать донором крови с антителами к коронавирусу, которая необходима для терапии тяжелых форм COVID-19, а также для разработки вакцины.

По словам инфекциониста, уже известно о том, что не у всех людей, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, вырабатывается достаточный защитный уровень титр антител к коронавирусу, поэтому не все могут стать донорами плазмы. Более того есть и другие ограничения, связанные с безопасностью

«Во-первых, конечно, проверяется на все ключевые инфекции человек – потенциальный донор. С ним беседует врач. И он сдает определенные анализы крови. Просто так нельзя стать донором. Должны быть нормальные показатели клинического анализа крови, содержания ферментов. Человек не должен употреблять алкоголь, у него не должно быть хронических тяжелых заболеваний. И никаких инфекций. Есть определенный жесткий отбор. А вообще за биологическую совместимость отвечает более четырехсот факторов. Но есть многолетний опыт соответствующей терапии. И в ряде случаев он может иметь положительное влияние», - рассказал Викулов.

Он отметил, что на данный момент банк плазмы небольшой, пока «только начальные заготовки», потому что количество выздоровевших пациентов «не исчисляется тысячами» и далеко не все готовы быть донорами.

Напомним, ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» ученый рассказал, как российские тесты будут определять иммунитет к коронавирусу и назвал несколько способов применения новой тест-системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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