В храме Софии в Москве опровергли сообщения о присутствии прихожан на пасхальной службе

19 Апр 2020 2020-04-19T17:30:16+03:00

Настоятель Волгин отметил, что полиция не пропустила бы в храм без пропусков

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Настоятель храма протоиерей Владимир Волгин опроверг информацию о присутствии прихожан на пасхальном богослужении в столичном храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. По его словам, на службе были только сотрудники храма и духовенство.

«Эта информация не соответствует действительности. На крестный ход выходили только священнослужители и певчие. Все, кто обслуживает храм, остались внутри», - передаёт РИА Новости слова настоятеля.

Он уточнил, что храм обслуживают не только священнослужители, но и певчие, алтарники, просфорники, а также дворники, уборщицы и волонтеры.

«У нас был очень строгий контроль. И полиция не пропустила бы их в храм без пропусков, они очень внимательно отслеживают это», - отметил Волгин.

Напомним, в связи с распространением коронавируса прихожане не смогли присутствовать на пасхальной церемонии и отмечали Пасху дома из-за ограничений, введённых на фоне эпидемии. Более того посещение церкви в Москве стало нарушением самоизоляции и полицейские проводили профилактические беседы с теми, кто хотел нарушить установленный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU