2020-04-19T18:05:45+03:00
Общество

В Москве начнут доставлять карту «Тройка» на дом

Залоговая стоимость карты не изменится
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве начнут доставлять карту «Тройка» на дом.В Москве начнут доставлять карту «Тройка» на дом.Фото: REUTERS
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Теперь транспортную карту «Тройка» жители столиц смогут заказать на дом. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

«В связи с вчерашними нововведениями для удобства пассажиров мы договорились с "Яндексом" о доставке карт "Тройка" на дом», - говорится в сообщении в ведомстве.

В Дептрансе утонили, что залоговая стоимость карт «Тройки» не изменится, то есть составит 50 рублей, а заказать карту можно будет в Яндекс.Лавке. При этом «Минимальный номинал представленных "Троек"» - 50 рублей. Таким образом общая стоимость карты составит 100 рублей.

Со среды, 22 апреля, для проезда в общественном транспорте Москвы можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка» и социальные карты, которая обязательно должна быть привязана к специальному цифровому пропуску. С этого дня нельзя будет использовать не только одноразовые билеты для транспорта, но и оплачивать проезд при помощи банковской карты, а также Pay Рass.

ИСТОЧНИК KP.RU

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