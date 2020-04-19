2020-04-19T20:48:01+03:00
Общество

Рогозин подтвердил, что генконструктор РКК «Энергия» болен коронавирусом

В эфире Радио «Комсомольская правда» глава Роскосмоса рассказал о состоянии здоровья Микрина
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий РогозинДмитрий РогозинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно (…) Он сейчас находится на домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщил глава Роскосмоса.

Рогозин добавил, что недавно общался с Микриным по телефону и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Как сообщал сайт kp.ru, глава Роскосмоса также отметил, что в корпорации предпринимаются все возможные меры по нераспространению инфекции среди сотрудников. Так на Байконуре, на космодроме «Восточный» нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.

Он подчеркнул, Роскосмос строго следует рекомендациям врачей и продолжает пилотируемую программу, поскольку нельзя оставить МКС без снабжения. Рогозин пообещал, что корпорация будет ответственно выполнять взятые международные обязательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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