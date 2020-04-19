2020-04-19T21:17:50+03:00
В мире

В Германии призвали Китай прояснить обстоятельства появления коронавируса

Немецкий министр заявил, что Пекин должен продемонстрировать полную открытость в этом мировом кризисе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Германии призвали Китай прояснить обстоятельства появления коронавирусаВ Германии призвали Китай прояснить обстоятельства появления коронавирусаФото: REUTERS
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Китай должен прояснить обстоятельства появления коронавируса COVID-19 и продемонстрировать полную открытость в кризисе, который возник в результате пандемии. Такое заявление сделал министр экономического сотрудничества и развития Германии Мюллер.

«Китай должен продемонстрировать полную открытость в этом мировом кризисе, в особенности в том, что касается происхождения вируса», - заявил политик.

Напомним, накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса в мире, то его стоит «наказать». Глава Белого дома выразил уверенность, что американцы выясняют, была ли это ошибка, или КНР намеренно устроила в мире пандемию COVID-19.

При этом по словам посола Китая в России Чжан Ханьхуэй подробное изучение генов коронавируса COVID-19 доказывает, что инфекция была завезена в Ухань, а не возникла там. Дипломат назвал клеветой попытки обвинить Китай в распространении заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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