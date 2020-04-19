Трамп: Если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса, его стоит наказать

19 Апр 2020 2020-04-19T03:22:06+03:00

Президент США заявил, что американцы выясняют, была ли это ошибка, или КНР намеренно устроила в мире пандемию COVID-19

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Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил журналистам, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса COVID-19 в мире, то он должен за это ответить. По словам американского лидера, Вашингтон проводит расследование.

«Посмотрим, что там будет (то есть, к каким выводам приведет это пойдет расследование). Если это намеренно, должны быть последствия», - сказал Трамп.

Он добавил, что «вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или они (китайцы) сделали это намеренно», передает ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, буквально вчера главный инфекционист США Энтони Фаучи отверг распространенную версию об искусственном происхождении коронавируса, который якобы был создан в одной из китайских лабораторий в городе Ухань, а оттуда стал распространяться по всему миру,

ИСТОЧНИК KP.RU