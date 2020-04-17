2020-04-17T18:59:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Посол Китая заявил, что коронавирус был завезен в Ухань

Дипломат назвал клеветой попытки обвинить Китай в распространении заболевания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Посол Китая заявил, что коронавирус был завезен в УханьПосол Китая заявил, что коронавирус был завезен в УханьФото: REUTERS
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Изучение генов коронавируса COVID-19 доказывает, что он был завезен в Ухань, а не возник там. Такое заявление сделал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Благодаря исследованиям было обнаружено, что самым ранним "предком" вируса был mv1, он эволюционировал (…) в гаплотип Н1 (…) образец гаплотипа Н1 был завезен неким инфицированным человеком на рынок морепродуктов, после чего вспыхнула эпидемия. Последовательность расположения генов не может обманывать», - передает ТАСС слова дипломата.

Ханьхуэй утонил, что для исследования были взяты данные о 93 образцах генома COVID-19, которые опубликованы во всемирной базе данных и охватывают 12 стран на четырех континентах.

Посол назвал клеветой попытки обвинить Китай в распространении заболевания и отметил, что Китай «выиграл время для других стран», предоставив им два месяца для того, чтобы они «провели работу по профилактике и контролю эпидемии».

Напомним, ранее завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова Александр Чучалин рассказала о том, что стало известно, кто был нулевым пациентом с коронавирусом в России. Им оказался мужчина 40 лет, который вернулся из Милана в Москву и вскоре передал вирус сначала своим родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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