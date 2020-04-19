2020-04-19T23:48:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса скончались еще 28 человек

Общее число умерших от коронавируса в Москве возросло до 204
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число умерших от коронавируса в Москве возросло до 204Число умерших от коронавируса в Москве возросло до 204Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве за минувшие сутки скончались еще 28 пациентов с подтвержденной анализами коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице возросло до 204 человек.

Об этом в воскресенье, 19 апреля, рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что большинство умерших страдали сопутствующими заболеваниями.

«В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших – пациенты от 44 до 98 лет», - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что в числе сопутствующих заболеваний, которыми они страдали, – гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Трое также болели сахарным диабетом, еще у двоих был хронический бронхит.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам и гостям столицы о необходимости неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. Как писал сайт kp.ru, в городе зафиксировано уже 24324 случая заболевания COVID-19, за минувший день медики выявили 3570 новых заразившихся. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 1763 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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