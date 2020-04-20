2020-04-20T01:54:52+03:00
Общество

Британский бас-гитарист Мэттью Селигмен скончался от коронавируса

Гитарист Мэттью Селигмен скончался от коронавируса на 65-м году жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Британский бас-гитарист Мэттью СелигменБританский бас-гитарист Мэттью СелигменФото: Кадр видео
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В воскресенье, 19 апреля, стало известно, что британский бас-гитарист Мэттью Селигмен скончался от заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, об этом сообщила газета The Guardian.

Музыкант, получивший наиболее широкую известность благодаря участию в группе The Soft Boys, игравший на одной сцене с Дэвидом Боуи и выступавший с Шинейд О'Коннор, умер на 65-м году жизни. Смерть бас-гитариста подтвердил также бывший фронтмен группы The Soft Boys Робин Хичкок.

Мэттью Селигмен был известным сессионным музыкантом, в 1980-х и 1990-х годах он играл со многими знаменитыми исполнителями. Британский гитарист участвовал в выступлении Дэвида Боуи на состоявшемся в июле 1985 года благотворительном фестивале Live Aid, на который собрались множество заезд поп- и рок-музыки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале апреля от коронавируса в одной из больниц Нью-Йорка скончался основатель рок-группы Fountains of Wayne и коллектива Ivy Адам Шлезингер, а в конце марта из-за осложнений COVID-19 умер еще один американский музыкант, кантри-певец Джо Диффи.

Британский бас-гитарист Мэттью Селигмен.This video is about AB for Saulo

ИСТОЧНИК KP.RU

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