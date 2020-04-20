2020-04-20T05:05:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В России создали робота-дезинфектора

Российские разработчики модернизировали машину семейства «Юниор» от «Аврора роботикс» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российские разработчики создали модификацию робота для дезинфекции помещений в автономном режимеРоссийские разработчики создали модификацию робота для дезинфекции помещений в автономном режимеФото: Кадр видео
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В России создали робота, способного дезинфицировать зараженные помещения без участия человека, что особенно актуально в условиях, когда весь мир борется с пандемией коронавируса COVID-19.

Робот-дезинфектор – это модернизированная машина семейства «Юниор», разработанная компанией «Аврора роботикс». «Юниор Дезинфектор 2020» уже прошел испытания, а его авторы разместили видео на своем Youtube-канале.

В описании к ролику говорится, что робот может быть собран как на гусеницах, так и на колесном приводе, он обладает «повышенной проходимостью», даже может ходить по лестницам и преодолевать другие препятствия. При этом грузоподъемность его платформы составляет 50 кг, что «позволяет разместить достаточно объемные резервуары для распыляемой жидкости». На одном заряде такая машина может работать около двух часов.

«Таким образом, появилась инновационная альтернатива классическому процессу дезинфекции помещений, позволяющая осуществлять эту работу в автономном режиме или дистанционно оператором, обеспечивая полную безопасность жизни и здоровья задействованного персонала и значительно упрощая сам процесс обработки», - отмечается в описании.

Юниор Дезинфектор 2020.Avrora Robotics провела испытания робота для дезинфекции общественных пространств без участия человека

ИСТОЧНИК KP.RU

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