Коронавирус в Италии, последние новости на 20 апреля 2020: игроки ФК "Рома" отказались от зарплаты за 4 месяца

20 Апр 2020 2020-04-20T08:01:35+03:00

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Италия занимает третье место в мире по распространению коронавируса. На первом - США, где общее число заболевших превысило 759 тысяч. На втором месте - Испания, где зараженных больше 198 тысяч.

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 20 апреля 2020 года, в стране 178 972 случая заболевания, 23 660 человек скончались, 47 055 - выздоровели.

Италия одна из первых в Европе приняла на себя ощутимый удар от вируса. Инфекция начала распространяться на севере страны, а затем быстро перекинулась на всю территорию. В медицинских учреждениях образовалась нехватка мест для пациентов, дефицит средств защиты от вирусов. Некоторые страны отправляли Италии гуманитарную помощь, другие - направили своих специалистов на подмогу местным врачам.

На текущий момент ситуация более-менее нормализовалась. Так, сократилось число пациентов палат интенсивной терапии. Кроме того, на днях был зафиксирован второй самый низкий прирост числа умерших от вируса за сутки. В некоторых провинциях уже рассматривают возможность ослабить ограничительные меры. Например, в области Венето местные жители могут удаляться от дома на расстояние больше, чем на 200 метров, и заниматься спортом на улице. А на праздники все желающие могут выехать на пикники. Но не компанией друзей, а именно семьей и на свой загородный участок. Но на большей части страны до сих пор действуют стандартные ограничительные меры - можно выгуливать собаку у дома, ходить в ближайший продуктовый и в аптеку. Закрыты все школы, колледжи и университеты, салоны красоты и фитнес-клубы, театры, музеи и кинотеатры. Улицы патрулируют полицейские. За нарушение карантинных мер полагается большой штраф.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 20 апреля 2020 года, игроки, тренер и штаб ФК "Рома" отказались от своих зарплат на 4 месяца, чтобы помочь клубу справиться с кризисом. Если текущий футбольный сезон еще продолжат, то будет рассмотрена возможность выплатить всем дополнительные средства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770023" frameborder="0"></iframe> Безлюдная из-за карантина Флоренция с высоты птичьего полета.

ИСТОЧНИК KP.RU