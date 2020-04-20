Коронавирус в США, последние новости на 20 апреля 2020: от инфекции скончались более 40 тысяч человек

20 Апр 2020 2020-04-20T08:38:35+03:00

Мы представляем последние новости о коронавирусе в США на 20 апреля 2020 года [видео]

Изменить размер текста: A A

Последние новости о ситуации с коронавирусом в США на 20 апреля 2020 года таковы: в стране зафиксировано 759 687 случаев заболевания, 40 682 человека скончались от инфекции, 70 951 человек выздоровел.

В штатах введен режим ЧС, американцы обязаны соблюдать социальную дистанцию, находиться в общественных местах в масках. Выходить из дома можно только в случае необходимости. За нарушение ограничительных мер - штраф. В стране закрыты все учебные заведения, учреждения культуры, кафе, бары и рестораны, фитнес-клубы и салоны красоты.

В Нью-Йорке ситуация самая сложная, там от инфекции скончался уже 14 451 человек. В медицинских учреждениях не хватает мест, чтобы размещать заболевших. Пациентов располагают в полевых и плавучих госпиталях, а также в кафедральном соборе.

Из-за сложившейся ситуации мэр Нью-Йорка даже предложил горожанам сообщать в полицию о нарушителях социальной дистанции. Все желающие могут сфотографировать, например, группу людей без масок, указать адрес и отправить снимок на специальный номер. Туда направят полицейских. Также мэрия на время эпидемии готова оплачивать проживание в гостиницах бездомных и тех, у кого нет возможности соблюдать карантин.

Если говорить о последних новостях о ситуации с коронавирусом в США на 20 апреля 2020 года, в штате Вашингтон более двух тысяч человек вышли на митинг, требуя отменить карантин. При этом они нарушили запрет на собрания групп от 50 и более человек, а многие из митингующих были без масок. Социальная дистанция ими также не соблюдалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773890" frameborder="0"></iframe> В штате Нью-Йорк жителей обязали носить медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU