2020-04-20T11:59:25+03:00
В мире

Принц Гарри и Меган Марк составили свой «черный список» СМИ

Пара отказалась сотрудничать с крупными изданиями из-за нелицеприятных материалов о себе
Елена АКИМОВА
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Принц Гарри и Меган Маркл составили свой "черный список" СМИПринц Гарри и Меган Маркл составили свой "черный список" СМИФото: REUTERS
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Принц Гарри и Меган Маркл составили свой «черный список» СМИ. С теми, кто упоминается в перечне, пара больше не будет сотрудничать. Никаких комментариев и эксклюзивных интервью, «не будет никакого сотрудничества и взаимодействия».

В списке оказались сразу четыре крупнейших британских издания: Daily Mail, Sun, Mirror, а также Express. С этими СМИ уже разорваны все рекламные контракты, а дальнейший диалог даже не обсуждается.

Причина, по которой герцог и герцогиня Сассекские решились на подобный шаг, - лживые материалы и непроверенные факты, рассказывающие о жизни семейства.

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Меган Маркл и принц Гарри составили свой "черный список" СМИ
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- Обратите внимание, что герцог и герцогиня Сассекские не будут взаимодействовать с вашими изданиями. Не будет никакого сотрудничества и взаимодействия. Средства массовой информации имеют полное право положительно или отрицательно высказываться о герцоге и герцогине, однако это не должно быть основано на лжи, — говорилось в официальном обращении четы к газетам.

Всякого рода воскресные широкоформатные британские газеты и интернет-издания, принадлежащие вышеупомянутой четверке СМИ, тоже больше не смогут рассчитывать на взаимность со стороны внука Ее Величества.

Чтобы не остаться вовсе без информационной поддержке, пара делает ставку на новые СМИ и агентства. С ними готовы обсудить детали будущего плодотворного сотрудничества. Основное требование – не искажать факты.

- Мы рады сотрудничать с другими агентствами, особенно, с новыми СМИ, которые готовы в полной мере освещать те проблемы, которые долгое время замалчивались. Надеемся, что подобного рода издания не будут искажать сведения ради кликбейта и валюты, — цитирует заявление супругов Пятый канал.

Тем временем американский таблоид Newsweek провел масштабное исследование. Его представители узнали у британцев, как те отнесутся, если герцог и герцогиня Сассекские вернутся к исполнению королевских обязанностей. Результаты оказались не очень лестными для принца Гарри и Меган Маркл, пишет "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU

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