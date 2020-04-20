2020-04-20T12:03:45+03:00
Общество

Лава выплеснулась на склоны Ключевского вулкана на Камчатке

Излияние громадного объема лавы случилось в выходные из-за обрушения кромки кратера
Ксения АНУФРИЕВА
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Потоки лавы появились на юго-востоке склона самого высокого евразийского активного вулкана в субботуПотоки лавы появились на юго-востоке склона самого высокого евразийского активного вулкана в субботуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Камчатке огромное количество лавы выплеснулось в минувшие выходные на склоны Ключевского вулкана из-за обрушения части кратера. Об этом сообщают представители Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Потоки лавы появились на юго-востоке склона самого высокого евразийского активного вулкана в субботу, 18 апреля.

- По оценки специалистов обрушение кромки кратера произошло рядом с Апахончичским желобом. Огромный объем накопившей в этой части вулкана лавы в результате выплеснулся на склон. Поток раскаленной лавы спустился до высоты примерно 4 тысяч метров над уровнем моря, - рассказал глава Института Алексей Озеров.

Редкие извержения Ключевского вулкана продолжаются до сих пор. Он извергается с осени прошлого года, однако до этого его активность была крайне низкой и проявлялась только в виде выбросов бомб на высоту около сотни метров над кромкой кратера. В начале текущего года активность вулкана немного увеличилась: эксперты зафиксировали интенсивное дрожание кратера, который стал постепенно заполняться лавой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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