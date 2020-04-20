В Германии заявили о готовности бесплатно лечить иностранных пациентов с коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T13:38:13+03:00

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В Германии готовы приступить к лечению иностранцев с коронавирусом. Об этом заявил в твитер ведомства глава Минздрава Йенс Шпан. Лечение будет бесплатным для зараженных, расходы берет на себя бюджет страны.

- Это наше понимание европейской солидарности,- сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU