Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом
Средний возраст заболевших коронавирусом в России составляет 47,9 для женщин и 44,7 - для мужчин. Такие цифры озвучила на совещании с президентом 20 апреля вице-премьер Татьяна Голикова.
Она подтвердила, что ситуация с коронавирусом в России отличается от той, что сложилась в других странах. Напрмиер, в Китае вирус "поражал" в основном пожилых людей, а молодежи и детей в больницы попадало очень мало. В России, наоборот, чаще всего коронавирус "выбирает" людей среднего возраста.
- Доля заболевших 65+ 15,5% это ниже чем в других странах. Это связано с тем что заблаговременно приняли решение о самоизоляции пожилых граждан,- объяснила Голикова.
Доля детей до 17 лет 7,6%.
- Среднероссийский показатель по числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей составляет 32,1 человек,- сообщила вице-премьер.
Она также сообщила, что пока наиболее сложная ситуация с заболеваемостью в Москве. Но это не значит, что регионы избежали угрозы, они отстают от столицы на 2-3 недели, через этот период возможен рост новых случаев заражения.
Голикова: Регионы России на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU