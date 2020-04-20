Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T15:21:53+03:00

Пожилые люди в больницы с коронавирусом попадают реже, чем в других странах

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Средний возраст заболевших коронавирусом в России составляет 47,9 для женщин и 44,7 - для мужчин. Такие цифры озвучила на совещании с президентом 20 апреля вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подтвердила, что ситуация с коронавирусом в России отличается от той, что сложилась в других странах. Напрмиер, в Китае вирус "поражал" в основном пожилых людей, а молодежи и детей в больницы попадало очень мало. В России, наоборот, чаще всего коронавирус "выбирает" людей среднего возраста.

- Доля заболевших 65+ 15,5% это ниже чем в других странах. Это связано с тем что заблаговременно приняли решение о самоизоляции пожилых граждан,- объяснила Голикова.

Доля детей до 17 лет 7,6%.

- Среднероссийский показатель по числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей составляет 32,1 человек,- сообщила вице-премьер.

Она также сообщила, что пока наиболее сложная ситуация с заболеваемостью в Москве. Но это не значит, что регионы избежали угрозы, они отстают от столицы на 2-3 недели, через этот период возможен рост новых случаев заражения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772838" frameborder="0"></iframe> Голикова: Регионы России на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU