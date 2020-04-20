2020-04-20T15:46:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученый рассказал Путину, как коронавирус обманывает иммунитет

Александр Гинцбург отметил, что часть генома COVID-19 направлена только на это
Ася КУЗНЕЦОВА
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Директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург рассказал, как коронавирус обманывает иммунную систему человекаДиректор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург рассказал, как коронавирус обманывает иммунную систему человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Часть генома коронавируса направлена на то, чтобы постоянно меняться таким образом, чтобы иммунная система человека вырабатывала антитела, которые не смогут его нейтрализовать, сообщил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

- Вирус очень хитрый. Недаром он таких больших размеров - самый большой из известных РНК-содержащих вирусов. По видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые его не нейтрализуют, - отметил учёный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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