Ученый рассказал Путину, как коронавирус обманывает иммунитет

20 Апр 2020 2020-04-20T15:46:00+03:00

Александр Гинцбург отметил, что часть генома COVID-19 направлена только на это

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Часть генома коронавируса направлена на то, чтобы постоянно меняться таким образом, чтобы иммунная система человека вырабатывала антитела, которые не смогут его нейтрализовать, сообщил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

- Вирус очень хитрый. Недаром он таких больших размеров - самый большой из известных РНК-содержащих вирусов. По видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые его не нейтрализуют, - отметил учёный.

ИСТОЧНИК KP.RU