2020-04-20T17:21:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В России более 700 больных коронавирусом в тяжёлом состоянии

Глава Минздрава выразил надежду на перемены к лету
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, сообщил глава Минздрава МурашкоВ России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, сообщил глава Минздрава МурашкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Более 700 пациентов в России с подтверждённым коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, сообщил глава Минздрава Мурашко.

- У нас создан специальный консультативный центр федеральный, и все тяжёлые пациенты, они ставятся на учёт в этот федеральный центр и консультируются специалистами самого высокого уровня, и таких пациентов более 700 на сегодняшний день уже, - отметил министр в эфире телеканала "Россия 24".

Михаил Мурашко также рассказал, что ведомство надеется, что к лету произойдут перемены в ситуации с коронавирусом в России, но подчеркнул, что дальнейшая ситуация зависит от наработок медицинских специалистов.

- Всех волнует, когда мы вернемся к нормальному образу жизни. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать. Дальше все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках, - заявил глава Минздрава.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин провёл совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России и по эффективности принятых мер борьбы с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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