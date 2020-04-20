В ассоциации туроператоров рассказали, когда можно планировать отпуск в 2020 году
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, состоится ли в этом году туристический сезон и на какой месяц можно планировать свой отпуск.
- По международным путешествиям есть рекомендации Ростуризма и они пока не имеют срока. А по внутрироссийским маршрутам ограничения действуют только до 31 мая, - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Горин также отметил, что сейчас сложно определить, когда будут сняты ограничения и дать рекомендации по путешествиям. Все будет зависеть от того, когда откроют границы и воздушное сообщение, сейчас оно фактически полностью закрыто. По словам Горина, ассоциации туроператоров продолжает получать письма из посольств различных стран о том, что ограничения по выдачи виз продолжаются. При этом, Италия сообщила о том, что визы для туристов будут продлены.
- Кстати, продление путешествий и перебронирование авиабилетов, туров сейчас происходит очень активно. - добавил Горин.
ИСТОЧНИК KP.RU