2020-04-20T18:12:24+03:00
Дом. Семья

В Москве спасли енота, застрявшего с сантехническом шкафу

Сейчас животное находится в реабилитационном центре
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыФото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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В одном из московских домов по адресу улица Омская поселение Внуковское застрял енот. О том, что животное попало в беду и находится среди труб в сантехническом шкафу сообщили на общегородскую "горячую линию". На место выехали сотрудники МЧС, которые спасли заблудившегося зверька. После этого его передали в реабилитационный центр.

- Сигнал, о том, что в одном из домов по улице Омская поселения Внуковское (ТиНАО) находится енот, застрявший в сантехническом шкафу, поступил 18 апреля на общегородскую «горячую линию», - говорится в сообщении столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды

Сейчас енот находится на карантине. После опасного путешествия по жилым домам его осматривают ветеринары. Специалисты уверяют, что зверек в норме и его состояние более, чем удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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