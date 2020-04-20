В Москве спасли енота, застрявшего с сантехническом шкафу

20 Апр 2020 2020-04-20T18:12:24+03:00

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В одном из московских домов по адресу улица Омская поселение Внуковское застрял енот. О том, что животное попало в беду и находится среди труб в сантехническом шкафу сообщили на общегородскую "горячую линию". На место выехали сотрудники МЧС, которые спасли заблудившегося зверька. После этого его передали в реабилитационный центр.

- Сигнал, о том, что в одном из домов по улице Омская поселения Внуковское (ТиНАО) находится енот, застрявший в сантехническом шкафу, поступил 18 апреля на общегородскую «горячую линию», - говорится в сообщении столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды

Сейчас енот находится на карантине. После опасного путешествия по жилым домам его осматривают ветеринары. Специалисты уверяют, что зверек в норме и его состояние более, чем удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU